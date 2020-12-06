Испания

Наставник мадридского Реала рассказал о настроениях в команде после минимальной гостевой победы на Севильей.

Мадридский Реал в поединке двенадцатого тура испанской Ла Лиги оформил минимальную гостевую победу над андалузской Севильей в результате автогола со стороны голкипера Буну (1:0). "Сливочные" не отпустили в отрыв набравший ход Атлетико, а также сократили отставание от Реал Сосьедада.

Севилья — Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "галактикос" Зинедин Зидан в интервью официальному сайту клуба подвел итоги противостояния с непростым соперником.

"Эти три очка крайне важны для нас, но особняком стоит качественный футбол, который нам удалось показать. Второй тайм получился не таким удачным для моих подопечных, как первый, пришлось потерпеть, но мы сумели выстоять. Заслуженная победа в матч против очень хорошего соперника, который неоднократно ставил нас в затруднительное положение. Мы справились, я рад за парней", — поделился эмоциями от достигнутого успеха Зидан.

"Эта победа важна для следующей игры. Для нас было важно добавить после неудачи посреди недели (Реал в Киеве проиграл донецкому Шахтеру 0:2). Теперь же, нужно хорошо отдохнуть и подумать уже о следующей игре".

Зидан уделил отдельное внимание игре в обороне со стороны своей команды: "Вся команда очень хорошо работала в защите. Прекрасно понимали, что соперник достаточно уязвим при контратаках. Наш забитый мяч не был образцовым, а до него были упущены еще 3-4 шанса на гол. Успех показывает важность веры в то, что мы делаем".

"Постепенно мы обретаем уверенность. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать делать то, что удалось нам сегодня. У моей команды присутствует сильный характер. Сейчас — важно хорошо восстановиться и подумать о следующей игре.

Все поединки в ближайшее время будут важны для нас, и мы знаем, что время от времени у нас возникают трудности, поэтому мы должны срочно исправлять собственные огрехи. Когда мы сделаем это, нам будет крайне сложно составить конкуренцию со стороны", — подытожил французский наставник.

В следующем туре мадридский Реал проведет домашнее дерби в рамках столицы Испании против Атлетико.