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Севилья - Реал, getty images
06 декабря 2020, 01:27
В центральном матче 12-го тура Ла Лиги Севилья принимала мадридский Реал и потерпела минимальное поражение.
Единственный гол в поединке состоялся в начале второй половины игры — Буну срезал мяч в собственные ворота.
Обзор матча:
Севилья — Реал 0:1
Гол: Буну, 55 (в свои ворота)
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос (Идрисси, 80), Видаль — Хордан (Гудель, 64), Фернандо, Ракитич (Эн-Несири, 64) — Эль Хаддади (Торрес, 46), де Йонг (Сусо, 64), Окампос
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 66), Бензема, Винисиус
Предупреждения: Гудель — Кроос, Модрич, Винисиус