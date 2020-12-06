Испания

Каталонцы своими неудачными результатами на внутренней арене продолжают ставить новые антирекорды.

В рамках двенадцатого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в гостях уступила Кадису (1:2), что окончательно сформировало для "сине-гранатовых" наиболее неудачную серию поединков на внутренней арене с сезона-1987/88. Об этом сообщает испанское ежедневное издание Diario Sport.

Подопечные Рональда Кумана за десять сыгранных поединков набрали лишь 14 очков, и в данный момент сезона не попадают в потенциальную зону еврокубков, отставая от лидера гонки — мадридского Атлетико — на 12 баллов.

Стоит отметить, что в поставленном ко сравнению сезоне за победу в матче испанской первенства начислялось лишь два очка, но в пересчете на современные правила, каталонская команда смогла бы рассчитывать лишь на 13 баллов в своем активе.

Что же касается более актуальной статистики, то в сравнение можно взять сезон-00/01, когда команда набрала 16 очков за аналогичный период, или сезон-02/03 с 15-ю очками в эпоху Луи ван Гала. К слову, нидерландский специалист был уволен уже в январе, даже несмотря на то, что успешно прошел групповой этап Лиги чемпионов УЕФА вместе с командой, набрав 16 очков из 18 возможных.

Следующий матч на международной арене для Барселоны пройдет дома против Ювентуса, после чего они вернутся к делам в Ла Лиге, встретившись с Леванте.