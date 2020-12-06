"Бетикос" набрали три очка в выездном поединке.
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06 декабря 2020, 19:26
Бетис в рамках двенадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Осасуне и добился победы с комфортным счетом.
Первый гол в матче на свой счет записал Борха Иглесиас ближе к концу встречи, а итоговый счет установил Миранда в компенсированное время.
Осасуна — Бетис 0:2
Голы: Иглесиас, 76, Миранда, 90+1
Осасуна: Эррера — Аридане, Давид Гарсия, Ронкалья, Брашанац (Ойер Санхурхо, 46), Иньиго Перес (Видаль, 80) — Монкайола, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Барха, 73), Гальего (Кальери, 65) — Будимир.
Бетис: Роблес — Руис, Морено, Бартра, Эмерсон — Родригес, Гуардадо (Хоакин, 82), Руибаль (Миранда, 82), Карвальо — Фекир (Сидней, 90), Морон (Иглесиас, 72).
Предупреждения: Адриан, Брашанац, Перес — Руис, Лорен