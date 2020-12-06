Испания

"Бетикос" набрали три очка в выездном поединке.

Бетис в рамках двенадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Осасуне и добился победы с комфортным счетом.

Первый гол в матче на свой счет записал Борха Иглесиас ближе к концу встречи, а итоговый счет установил Миранда в компенсированное время.

Осасуна — Бетис 0:2

Голы: Иглесиас, 76, Миранда, 90+1

Осасуна: Эррера — Аридане, Давид Гарсия, Ронкалья, Брашанац (Ойер Санхурхо, 46), Иньиго Перес (Видаль, 80) — Монкайола, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Барха, 73), Гальего (Кальери, 65) — Будимир.

Бетис: Роблес — Руис, Морено, Бартра, Эмерсон — Родригес, Гуардадо (Хоакин, 82), Руибаль (Миранда, 82), Карвальо — Фекир (Сидней, 90), Морон (Иглесиас, 72).

Предупреждения: Адриан, Брашанац, Перес — Руис, Лорен