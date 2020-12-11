Испания

Претендент на должность главы каталонского клуба надеется договориться с главной звездой команды.

Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт заявил, что сможет сохранить в клубе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Я уверен, что при наличии хорошего, конкурентного и, что особо важно в случае с Месси, долгосрочного предложения мы сможем уговорить его остаться. Месси – лучший игрок в истории футбола. Только представьте, что это означает. Поэтому наше сотрудничество с ним стратегически важно, и мы должны сделать все возможное для того, чтобы оно продолжалось. Месси стоит выше всех остальных. Этот человек любит Барселону и хочет с ней побеждать.

Конечно, лучший игрок мира должен зарабатывать соответствующие деньги, но я думаю, что главное для него – соревноваться и побеждать. Его зарплата – это реалии, которые надо учитывать.

Месси – фанат Барселоны и он любит клуб также, как и все мы. Он здесь уже очень много лет, и я уверен, что сейчас его любовь к клубу сильнее чем когда-либо", — приводит слова Фонта ESPN.

Напомним, что выборы президента Барселоны запланированы на 24 января следующего года. Сохранить в клубе Лионеля Месси – одно из основных обещаний кандидатов на пост.

В текущем сезоне Месси провел в составе каталонцев 14 игр, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее оставить Месси в Барселоне обещал еще один кандидат в президенты клуба Жорди Фарре.