Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

Уэска принимала Алавес на своем поле в рамках поединка тринадцатого тура Ла Лиги и добилась победы со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Онтиверос в середине второй половины игры, принеся своей команде три очка.

Уэска — Алавес 1:0

Гол: Онтиверос, 66

Уэска: Фернандес — Пулидо, Сиовас, Галан, Маффео — Рико (Серхио Гомес, 88), Москера, Феррейро (Инсуа, 89), Гарсия — Онтиверос (Думбия, 81), Окадзаки (Рафа Мир, 86).

Алавес: Пачеко — Эли, Дуарте (Хави Лопес, 75), Лагуардиа (Тачи, 15), Химо Наварро (Агиррегабириа, 46) — Пина, Хота, Мендес (Сайнс, 75), Риоха (Дейверсон, 87) — Лукас Перес, Хоселу.

Предупреждения: Мичел, Онтиверос — Дуарте, Хота, Тачи, Хоселу