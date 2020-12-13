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Реал - Атлетико, getty images
13 декабря 2020, 01:10
Реал принимал Атлетико в рамках центрального поединке тринадцатого тура чемпионата Испании и добился уверенной победы.
Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота соперника два безответных мяча — по одному в каждом из таймов.
Обзор матча:
Реал — Атлетико 2:0
Голы: Каземиро, 15, Облак, 63 (авт.)
Реал: Куртуа — Карвахаль (Родриго, 79), Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Винисиус (Асенсио, 79).
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе (Лоди, 46), Эрмосо — Льоренте, Эррера (Корреа, 46), Коке, Феррейра Карраско (Лемар, 46) — Суарес (Кондогбия, 72), Фелиш (Сауль, 59).
Предупреждения: Каземиро — Лемар, Корреа, Савич.