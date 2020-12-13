Французский нападающий вошел в историю мадридцев.
Карим Бензема, getty images
13 декабря 2020, 00:51
Карим Бензема вышел в стартовом составе Реала в поединке против Атлетико в рамках чемпионата Испании.
Для французского нападающего данная игра стала 528 в футболке "Королевского клуба", что позволило ему обойти Роберто Карлоса.
Карим Бензема за время проведенное в Реале отметился 257 забитыми голами и 138 результативными передачами.
Напомним, что француз перешел в стан мадридцев летом 2009-го года за 35 миллионов евро из Лиона.
Реал в столь значимом поединке для нападающего добился победы над Атлетико с комфортным счетом — 2:0.