Испания

Французский нападающий вошел в историю мадридцев.

Карим Бензема вышел в стартовом составе Реала в поединке против Атлетико в рамках чемпионата Испании.

Для французского нападающего данная игра стала 528 в футболке "Королевского клуба", что позволило ему обойти Роберто Карлоса.

Карим Бензема за время проведенное в Реале отметился 257 забитыми голами и 138 результативными передачами.

Напомним, что француз перешел в стан мадридцев летом 2009-го года за 35 миллионов евро из Лиона.

Реал в столь значимом поединке для нападающего добился победы над Атлетико с комфортным счетом — 2:0.