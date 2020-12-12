Фавориты противостояний

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Реал примет Атлетико на своем поле в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании.

Реал — Атлетико

Суббота, 12 декабря, 22:00. Стадион Альфредо Ди Стефано, Мадрид. Главный арбитр встречи — Антонио Матео Лаос.

Реал подходит к поединку на психологическом подъеме после победы над Севильей в рамках чемпионата Испании и важнейшему триумфу в игре с Боруссией М в Лиге чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана, кажется вернулись на победную тропы и готовы продлить серию положительных результатов в ближайших играх.

Атлетико же лидирует в национальном первенстве и именно в таких играх должен подтверждать свои претензии на чемпионский титул. "Матрасники" также выиграли два последних поединка с комфортным счетом 2:0, а потому подходят к игре в хорошем настроении и с четким пониманием того, что им приносит успех.

В последних трех поединках команды вовсе не радуют результативностью, хотя до них забили 14 голов в двух матчах. Веротяно, и в этот раз не стоит ждать открытого футбола и обилия голов.

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Атлетико. Так, компания Фаворит предлагает на победу "матрасников" коэффициент 2,36. Успех гостей оценен в 3,2, а ничья — в 3,4.