Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал победу его команды в дерби над Атлетико.

В рамках тринадцатого тура испанской Ла Лиги состоялось мадридское дерби, в рамках которого Реал на поле стадиона Альфредо ди Стефано сумел одержать безапелляционную победу над непримиримым соперником в лице Атлетико (2:0).

Реал — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан на послематчевой пресс-конференции не скрывал радостных эмоций от игры своей команды, заверив, что его подопечные "верят в то, над чем работают, и знают, что совместными усилиями смогут добиться многого". Слова главного тренера Реала приводит официальный сайт клуба.

"Мы провели отличную игру, прессинговали, опережали соперника на подборе, при этом не особо сбавляя обороты по ходу матча, — начал свое выступление французский специалист, добавив, — С первой минуты и до финального свистка мы вели слаженную игру, зная, что напротив нас находится команда, которая провела 26 игр без поражений".

"Мы должны продолжать работу. У нас нет поводов для празднований, потому что мы ничего не выиграли, но мы можем быть довольны своей игрой, при этом к игре во вторник мы находимся ближе, чем к только что проведенному матчу против Атлетико".

Гости проявили определенную пассивность в атакующих действиях по ходу поединка, что так же было отмечено тренером их оппонентов: "Только удар головой Сауля, и больше ничего, это правда. Мы дали Атлетико создать очень мало шансов для гола. Без мяча необходимо усерднее играть на оборону, но мы справились с этим превосходно, особенно — фланговые игроки. Моя команда показала очень высокий уровень игры".

"Мы успели провести большой объем работы за короткое время, много чего улучшили в своей игре. Результаты вы и сами видите: мы начали с игры против Севильи, затем — Боруссия, а сегодня закрепили уверенно проведенный период. Есть повод быть довольными приложенными усилиями", — считает Зидан.

"Для нас важно верить в то, что мы делаем. Игроки знают, что в сезоне бывают непростые периоды, но они верят в себя. Они знают, что вместе мы можем добиться многого, и правда в том, что сегодня мы как раз этим и занимаемся. Мы показываем всем, что Мадридеще рано списывать со счетом. Критика — это часть футбола, с этим нужно мириться. У моих игроков есть характер для того, чтобы двигаться вперед".

В следующем туре мадридский Реал проведет домашний поединок против баскского Атлетика.