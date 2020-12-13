Испания

Главный тренер мадридского Атлетико получил возможность высказаться после неудачной игры его команды в дерби против Реала.

Тринадцатый тур испанской Ла Лиги ознаменовался для мадридского Атлетико необходимостью проводить выездное дерби в рамках столицы Испании против Реала. Однако "матрасникам" так и не удалось оказать должного сопротивления соперникам по ходу поединка, поэтому они были вынуждены уступить (0:2).

Реал — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

Ежедневное издание AS приводит слова наставника мадридского Атлетико Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции.

"Безусловно, соперник начал игру сильнее, лучше располагался и более интенсивно перемещался по полю, имел выше скорость движения мяча, — не стал скрывать очевидное аргентинский наставник — В результате, они нашли свой гол, который только усилил их позиции.

После перерыва уже мы начали лучше. Шанс Лемара… Мы смогли сравнять счет в моменте, который был похож на гол из игры против Вальядолида, но не смогли нанести точный удар, в результате чего соперник постепенно вернул себе контроль. Пропущенный гол от Карвахаля помог нам получить больше места на чужой половине, Сауль также имел неплохой момент, но вновь подвела реализация".

"Мои подопечные прилагали огромные усилия, команда давно не проигрывала, но однажды это должно было случиться. Если соперник был сильнее, мы должны прямо об этом говорить. Возможно, наша неудача имела причину произойти в результате продвижения в Лиги чемпионов (выхода в плей-офф — ред.), что-то могло вскружить всем голову", — считает "Эль Чоло".

После перерыва Диего Симеоне решил кардинально поменять игру своей команды, выпустив сразу трех новых футболистов на поле: "Я ошибался в предматчевой тактике. Попытался что-то исправить".

Однако не всем игрокам понравился подобный подход, и после своей замены под конец матча нападающий Жоау Феликс явно был недоволен: "Вам надо задать этот вопрос игроку, который злится. Я не могу за него отвечать. Я понимаю, что им не нравится уходить на замену, что они могли бы сделать больше, что они хотят играть все 90 минут, но все вопросы, в первую очередь, к ним самим", — подытожил наставник "матрасников".

В следующем туре мадридский Атлетико проведет домашний поединок против Эльче.