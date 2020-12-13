Команды по разу отличились в каждом из таймов.
Бетис - Вильярреал, Getty Images
13 декабря 2020, 19:10
В матче 13-го тура чемпионата Испании Бетис сыграл вничью с Вильярреалом (1:1).
Пау Торрес уже на пятой минуте матча счет открыл. Хозяева сумели отыграться в начале второго тайма благодаря точному удару Руибаля Гарсии.
На данный момент Вильярреал закрепился на третьей позиции, а Бетис пока занимает седьмое место.
Бетис — Вильярреал 1:1
Голы: Руибаль Гарсия, 51 — Пау Торрес, 5
Бетис: Роблес — Руис, Морено (Миранда, 46), Бартра, Эмерсон — Вильям Карвалью, Гуардадо (Тельо, 46), Фекир, Родригес, Руибаль Гарсия (Хоакин, 83) — Иглесиас (Санабрия, 63).
Вильярреал: Асенхо — Марио Гаспар, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 41), Альбиоль — Тригерос, Парехо, Иборра (Коклен, 40; Коста, 58), Кубо (Чуквуэзе, 58), Фер Ниньо (Пино, 46) — Жерар Морено.
Предупреждения: Иглесиас, Фер Ниньо, Тригерос, Педраса, Родригес.