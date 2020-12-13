Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и валенсийский Леванте.

Череду воскресных поединков тринадцатого тура испанской Ла Лиги завершит противостояние столице Каталонии между Барселоной и Леванте.

Подопечные Рональда Кумана провели лишь одну замену в своем стартовом составе, по сравнению с игрой прошлого тура против Кадиса (1:2) — в центре обороны вместо Мингесы сыграет Араухо.

Леванте постепенно начал набирать очки в зоне вылета, поэтому состав валенсийской команды не особо ротируется тренерским штабом по этой причине. Из замен, по сравнению с игрой против Хетафе (3:0), можно только выделить выход с первых минут в центре полузащиты француза Мальса, который заменил Рочину.

Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс — Месси, Гризманн, Коутиньо — Брайтвейт.

Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Пьянич, Пуч, Педри, Тринкан, Матеус, Умтити, Фирпо, Мингеса, де ла Фуэнте.



Леванте: Айтор — Коке, Везу, Постиго, Клерк — Де Фрутос, Вукчевич, Мальса, Мелеро — Рохер, Гомес.