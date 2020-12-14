Наставник подвел итог матчу против Леванте.
Рональд Куман, getty images
14 декабря 2020, 11:29
Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о матче Примеры против Леванте (1:0).
"Это правда, что была очень сложная игра. Мы создали много моментов и улучшились по ходу игры. Мы были лучше во втором тайме, потому что играли ближе к воротам соперника. Мы по-прежнему создавали множество моментов.
Но мы все еще изо всех сил пытались выйти вперед. Я думаю, что это заслуженная победа, а также очень тяжело заработанная", — сказал Куман LaLiga TV.
Также вашему вниманию предлагается видео гола и обзор матча между Барселоной и Леванте.