Испания

Наставник подвел итог матчу против Леванте.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о матче Примеры против Леванте (1:0).

"Это правда, что была очень сложная игра. Мы создали много моментов и улучшились по ходу игры. Мы были лучше во втором тайме, потому что играли ближе к воротам соперника. Мы по-прежнему создавали множество моментов.

Но мы все еще изо всех сил пытались выйти вперед. Я думаю, что это заслуженная победа, а также очень тяжело заработанная", — сказал Куман LaLiga TV.

Также вашему вниманию предлагается видео гола и обзор матча между Барселоной и Леванте.