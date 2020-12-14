Полузащитник Барселоны Ансу Фати восторженно высказался о капитане "сине-гранатовых" Лионеле Месси.

"Играть рядом с ним – это моя мечта. В детстве я смотрел на него по телевизору и не представлял, что буду играть с ним. Я благодарен ему. Он дает мне много советов, поддерживает и помогает расти.

Я близок к возвращению, и вернувшись на поле и отдам все силы, чтобы помочь команде, – цитирует Фати Tuttosport.

Напомним, что Ансу Фати перенес операцию на колене и сейчас проходит период восстановления.