Испания

Кандидат в президенты Барселоны не очень переборчив в методах предвыборной кампании.

Потенциальный кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта пытается получить больше симпатий болельщиков "сине-гранатовых" посредством троллинга мадридского Реала, сообщает Marca.

Испанец вывесил огромный агитационный плакат со своим изображением и надписью "Хочу увидеть вас снова".

Все бы ничего, однако есть один нюанс. В 100 метрах от "портрета" Лапорты происходит реконструкция стадиона Реала, и поклонникам мадридцев точно не понравится такое соседство. Впрочем, фанаты Барселоны, наверняка, оценят троллинг заклятого врага.

Напомним, что президента Барселоны выберут 110 000 избирателей в течение 12-ти часов 24 января.