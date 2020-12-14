Испания

Правление Барселоны опубликовало регламент, по которому пройдут выборы нового президента клуба.

Выборы нового президента Барселоны пройдут согласно положению статей 35 и 43 устава с 09:00 до 21:00 24 января 2021 года — сообщил официальный сайт клуба.

Впервые в истории клуба выборы президента будут проводиться не централизовано, а на 10-ти различных избирательных участках, что обусловлено санитарными нормами в связи с пандемией COVID-19.

Все члены клуба, имеющие право голоса, будут закреплены за избирательными участками в зависимости от места их проживания, размещенными в Барселоне (Камп Ноу), Жироне, Таррагоне, Тортосе, Лериде, Мадриде, Валенсии, Севилье, Пальма-де Майорка и Андорра-ла-Велья.

Согласно проведенной переписи, право принять участие в выборах получили приблизительно 110 000 человек, 93% которых проживают в Каталонии, 4% — в остальной части Испании и 3% — за границей.

16 декабря состоится жеребьевка по выборам членов избирательной комиссии.

23 декабря состоится подача заявок кандидатов на участие в выборах.

С 23 декабря по 11 января пройдет сбор голосов в поддержку кандидатов.

12-14 января пройдет подсчет голосов, и непосредственно к выборам будут допущены те кандидаты, которые набрали не менее 2 257 голосов поддержки.

С 15 по 22 января пройдет официальная избирательная компания.

23 января — день тишины (размышлений — как его назвали в Барселоне).

24 января пройдет голосование, и уже на следующий день клуб сможет узнать имя своего президента (если все пойдет по плану).

Напомним, что предыдущий президент Жозеп Мария Бартомеу досрочно подал в отставку.