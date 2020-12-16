Испания

Кандидат в президенты Барселоны рассказам об отношениях с аргентинцем.

Кандидат в президенты Барселоны Хоан Лапорта заявил, что ему удастся уладить все вопросы с Лионелем Месси, в том числе финансовые.

"Мы приложим все усилия, чтобы Месси оставался с нами. Лео сосредоточен не только на деньгах. Это будет хорошее экономическое предложение, но мы не достигнем того, что могут предложить другие клубы.

У меня очень хорошие отношения с Лео. Он хочет быть в Барселоне. Я убежден, что он с нетерпением ждет предложения от нового президента.

Оно будет основан в основном на конкурентоспособной команде, которая сможет выиграть Лигу чемпионов. Если я сделаю это предложение, я выполню его; мне повезло, что Лео пользуется доверием", — сказал Лапорта Radio MARCA.

Ранее Лапорта вывесил огромный баннер со своим изображением около стадиона Реала.