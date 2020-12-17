Барселона в рамках поединка чемпионата Испании принимала на своем поле Реал Сосьедад и добилась победы со счетом 2:1.

По итогам матча, Сосьедад остался на второй позиции, а Барселона поднялась на пятое место.


Барселона — Реал Сосьедад 2:1
Голы: Альба, 31, Де Йонг, 43 — Виллиан Жозе, 27

Барселона: тер Штеген — Альба, Мингеса (Лангле, 79), Араухо, Дест -  де Йонг, Бускетс (Аленья, 67) — Педри (Пьянич, 74), Брайтвейт, Гризманн (Тринкан, 66) — Месси.

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман (Саньян, 85), Горосабель, Монреаль, Субельдия — Мерино, Гевара (Наварро, 56), Субименди — Янузай (Барренечеа, 56), Порту (Исак, 64), Виллиан Жозе.

Предупреждения: Бускетс, Тринкан, Аленья — Янузай, Барренечеа, Ле Норман