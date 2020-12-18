Испания

Легенда "сливочных" рассказал о бывшем одноклубнике.

Бывший вратарь и капитан мадридского Реала Икер Касильяс оценил выступления Криштиану Роналду в Ювентусе.

"Очевидно, что Криштиану — профессионал, он заботится о себе, хорошо ест, также уделяет необходимое внимание отдыху. Это просто результат того, кем является футболист. Помимо этого, он еще и отличный спортсмен.

Он всегда голоден к победам и хочет становиться лучше и лучше. Возможно, его соперничество с Лионелем Месси помогло ему стать лучше. Но в основном это связано с профессионализмом и амбициями. Это вывело его на вершину футбольного мира".

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"Я надеюсь, что он сможет продолжать играть еще очень долго. Все мы знаем, что всему должен когда-то быть конец, и время играет против всех. Надеюсь, мы сможем еще долго наслаждаться его футболом, но трудно предсказать, когда это закончится", — сказал Касильяс в интервью The National News.

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