Испания

Наставник "сине-гранатовых" высказался об отсутствии игрового времени у хавбека клуба.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника Рональд Араухо и хавбека Рики Пуча.

"Мы говорим о двух разных футболистах. Может, Рики нужно набрать мышечную массу. Мне нравятся игроки, которые каждый день стараются стать лучше и обеими руками хватаются за возможность прогрессировать.

На этой позиции у нас высокая конкуренция, но, возможно, на тренировках Пуч делает недостаточно, чтобы изменить мнение тренера. Сейчас важно не только мастерство. Нужны и многие другие вещи", – приводит слова Кумана Diario Sport.

Напомним, что в начале сезона главный тренер "сине-гранатовых" сообщил 21-летнему Пучу, что не рассчитывает на него. Однако футболист через агента уведомил Барселону о своем намерении оставаться в клубе и бороться за место в основе.

В текущем сезоне полузащитник отыграл 4 минуты в рамках испанского чемпионата.