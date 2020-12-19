Испания

В 14-м туре чемпионата Испании Атлетико не оставил шансов Эльче.

Лидер чемпионата Испании добыл победу над Эльче и на 3 очка оторвался от ближайших преследователей, сыграв на матч меньше, чем Реал, и на два — чем Реал Сосьедад.

Дублем отметился Суарес, а когда Бойе сократил разницу в счете до минимума, Диего Коста с пенальти восстановил преимущество хозяев в два мяча.

Атлетико — Эльче 3:1

Голы: Суарес, 41, 58, Диего Коста, 80, с пенальти — Бойе, 64.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савч, Эрмосо, Лоди — Лемар (Корреа, 66), Коке, Льоренте, Карраско (Сауль, 66) — Фелиш (Диего Коста, 73), Суарес (Кондогбия, 74).

Эльче: Бадиа — Барраган, Верду, Доналд (Санчес, 46), Х.Санчес — Марконе — Хосан (Ригони, 46), Гути (Нино, 81), Фидель, Тете — Бойе.

Предупреждения: Эрмосо — Верду, Марконе.