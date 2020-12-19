Специалист восхитился формой уругвайца.
Луис Суарес и Диего Симеоне, Getty Images
19 декабря 2020, 19:49
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал победу клуба над Эльче (3:1).
"Нам еще есть куда расти. На протяжении всей игры против Эльче мы действовали не плохо. Важно, что в первом тайме создали моменты и гол пришел. Во втором тайме играли первым номером и снова забили. Рад за своих игроков. Да, соперник отыграл один мяч, но потом и мы забили третий".
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"Я очень доволен Луисом Суаресом и его формой. Его второй гол получился очень хорошим во всех смыслах. Также нравится физическая форма Эрмосо. Лемар провел хорошую игру", — цитирует Симеоне La Vanguardia.
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