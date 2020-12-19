Завершился матч 14-го тура Примеры.
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19 декабря 2020, 21:22
В поединке 14-го тура чемпионата Испании Вильярреал на выезде добыл выездную победу над Осасуной.
По итогам матча, "желтая субмарина" сумела закрепиться на четвертой позиции в турнирной таблице, а памплонцы остаются на последнем месте.
Осасуна — Вильярреал 1:3
Голы: Торрес, 70 (с пенальти) — Морено, 7, Ниньо, 29
Осасуна: Рубен — Видаль (Ронкалья, 90),, Аридан, Гарсия, Круз (Гарсия, 24) — Гарсия, Монкайола (Барха, 72), Ойер (Ойер, 89), Торрес — Кальери (Брашанац, 46), Будимир
Вильярреал: Асенхо — Эступинан (Коста, 46), Торрес, Альбиоль, Гаспар — Парехо, Фойт (Гомес, 46), Тригерос — Пино (Чуквезе, 73), Ниньо (Пенья, 84) Морено (Миллан, 89)
Предупреждения: Ойер, Гарсия — Пино, Нинбо