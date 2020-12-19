Испания

Завершился очередной матч 14-го тура чемпионата Испании.

В рамках 14-го раунда испанской Ла Лиги Леванте дома обыграл Реал Сосьедад (2:1)

Первыми забили гости. На 22-й минуте Александер Исак отлично исполнил штрафной удар, прошив ворота Фернандеса. Но недолго счет был в пользу Сосьедада. Марти Рохер подобрал мяч в штрафной площади и пробил по центру ворот, 1:1.

Под конец игры Леванте смотрелся опаснее и забил второй гол. На 87-й Де Фрутос получил мяч и отправил его в нижний правый угол ворот Ремиро.

После этой игры Леванте занимает 18-е место в таблице чемпионата, а Реал Сосьедад оказался на второй строчке.

Леванте - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Рохер, 28, Де Фрутос, 87 — Исак, 22

Леванте: Фернандес — Клерк, Постиго (Робер, 46), Везу, Мирамон — Вукчевич (Мелеро, 57), Рочина, Мальса, Дани Гомес (Сон, 86), Рохер (Леон, 77) — Моралес (Де Фрутос, 57).

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Баутиста, 90), Саньян (Ле Норман, 63), Муньос, Субельдия — Порту (Виллиан Жозе, 79), Мерино, Барренечеа (Монреаль, 79), Гевара (Субименди, 63), Меркеланс — Исак.

Предупреждения: Рочина, Вукчевич, Исак.