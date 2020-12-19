Испания

Гранды испанского футбола пострадали от "летучих мышей".

Валенсия в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с Барселоной (2:2).

"Летучие мыши" за последние 10 лет сумели отобрать у Реала и Барселоны уже 49 очков. Ни одна из испанских команд не смогла отобрать больше.

FCB 2-2 VAL (FT) — El Valencia es el equipo de La Liga que más puntos (49, 23 al Barcelona y 26 al Madrid) le ha restado a los dos grandes en la última década. Le siguen el Atlético de Madrid (41), la Real Sociedad (31), el Sevilla (31) y el Villarreal (30). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 19, 2020

Отметим, что Атлетико отобрал у Реала и Барселоны 41 очко, Реал Сосьедад и Севилья по 31 а Вильярреал — 30.

Валенсия идет на 12-м месте в таблице Ла Лиги. Барселона поднялась на пятую строчку.

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