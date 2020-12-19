Гранды испанского футбола пострадали от "летучих мышей".
Валенсия, Getty Images
19 декабря 2020, 23:27
Валенсия в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с Барселоной (2:2).
"Летучие мыши" за последние 10 лет сумели отобрать у Реала и Барселоны уже 49 очков. Ни одна из испанских команд не смогла отобрать больше.
Отметим, что Атлетико отобрал у Реала и Барселоны 41 очко, Реал Сосьедад и Севилья по 31 а Вильярреал — 30.
Валенсия идет на 12-м месте в таблице Ла Лиги. Барселона поднялась на пятую строчку.
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