Испания

Испанец находится в поисках нового клуба.

Бывший полузащитник Реала, ПСЖ и других клубов Хесе может продолжить свою карьеру в Валенсии.

По информации Marca, боссы "летучих мышей" не против подписать контракт с игроком учитывая тот факт, что он является свободным агентом.

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Отметим, что в декабре Хесе расторг контракт с ПСЖ, за который сыграл всего 18 матчей за четыре года. После перехода в парижский клуб он побывал в арендах в Лас-Пальмасе, Сток Сити, Бетисе и Спортинге.

Последний раз игрок выходил на поле в ноябре 2020 года года в матче Лиги 1 против Нима (0:4).

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