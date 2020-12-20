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Футболисты находятся в поисках нового клуба.

Авторитетный портал Transfermarkt представил список самых дорогих свободных агентов на рынке игроков.

Первое место занимает нигерийский форвард Ахмед Муса. Его стоимость — шесть миллионов евро.

На втором оказались сразу четыре футболиста: Джек Уилшир, Фабио Борини, Даниэль Старридж и Квадво Асамоа — по четыре миллиона.

Также отметим, что до сих пор без клуба находятся Алешандре Пато, Рамирес (по 3,5 млн.), Вилфред Бони (3,2 млн.), Дэрил Янмаат и Хесе (по 3 млн.).

Ранее сообщалось, что несколько английских клубов, в числе которых был Шеффилд Юнайтед, проявляли интерес к Ахмеду Мусе, однако игрок заявил, что ждет предложений от топ-клубов.

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