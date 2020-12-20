Испания

Кандидат в президенты "сине-гранатовых" продолжает свою рекламную кампанию.

Кандидат на пост президента Барселоны Жоан Лапорта рассказал о своих планах на клуб.

"Я решил, что буду участвовать в президентских выборах 2020 года в тот день, когда закончились выборы в 2015 году. Я точно знал, что сделаю это снова.

Мы хотим вернуть Барселоне уважение к себе. Я не думаю о том, являюсь ли фаворитом на этих выборах, а просто концентрируюсь на том, чтобы четко доносить идеи своей кампании.

Мы хотим побеждать, нам нужен тренер, который хорошо работает с командой. Мы очень сконцентрированы на том, чего мы хотим, но я не стану называть имена, которые дестабилизируют ситуацию.

Мы не попадемся в ловушку оглашения имен вне зависимости от того, сколько лет карьеры в Барселоне провел человек", – приводит слова Лапорты Marca.

Ранее Football.ua знакомил читателей с предвыборной кампанией кандидата в президенты "сине-гранатовых".