Испания

"Матрасники" не намерены расставаться с наставником клуба.

Атлетико хочет продлить контракт с главным тренером клуба Диего Симеоне.

Как сообщает Marca, клуб уже несколько недель работает над подготовкой нового соглашения. Внутри организации считают, что лучшего кандидата на эту должность нет.

Отметим, что текущий контракт Симеоне рассчитан до лета 2022 года.

В настоящий момент "матрасники" занимают первую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея в запасе 2 матча. Помимо этого, клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где в результате жеребьевки сыграет с Челси.

Ранее Диего Симеоне восхитился формой новичка клуба Луиса Суареса.