Испания

"Кельты" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Сельта принимала на своем поле Алавес в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги, где одержала уверенную победу.

Гости пропустили в свои ворота два безответных мяча, автором которых стал Браис Мендес.

Благодаря трем набранным очкам Сельта приблизилась к еврокубковой зоне, заняв 7-ю позицию, тогда как Алавес вскоре может оказаться в зоне вылета.

Сельта - Алавес 2:0

Голы: Мендес, 19, 79

Сельта: Рубен Бланко, Мурильо, Араухо, Оласа, Мальо, Мендес, Бельтран (Фонтан, 75), Тапия, Денис Суарес (Йокушлу, 70), Нолито (Баэса, 70), Аспас.

Алавес: Пачеко, Эли (Тачи, 40), Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Батталья (Ману Гарсия, 85), Пина, Хота (Томаш Тавареш, 74), Риоха (Сайнс, 85), Лукас Перес (Гвидетти, 74), Хоселу.

Предупреждения: Араухо, Нолито — Батталья, Пина.