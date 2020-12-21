Тренер рассказал о состоянии футболиста.
Усман Дембеле, getty images
21 декабря 2020, 22:35
Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что нападающий команды Усман Дембеле уже приступил к работе.
"Вчера он провел часть тренировки с резервом, что является нормальным явлением на следующий день после игры. Ему нужно больше тренировок, чтобы попасть в список основной команды.
Он может попасть в заявку на Эйбар в конце декабря", — приводит слова Кумана Goal.
Напомним, французский футболист получил очередное повреждение в начале месяца, выпав на две-три недели.
Ранее наставник каталонцев высказал свое мнение о форме нападающего Лионеля Месси.