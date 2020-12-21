Испания

Наставник "сине-гранатовых" возмутился решением рефери в концовке поединка мадридского Реала против Эйбара.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о спорном эпизоде, случившемся в матче 14-го тура Ла Лиги между Эйбаром и Реалом (1:3).

На 81-й минуте поединка мяч попал в локоть капитана "сливочных" Серхио Рамоса после удара форварда Йосинори Муто. Отметим, что данный инцидент произошел при счете 2:1.

"Я не понимаю. Нет нужды повторять, потому что есть вещи, которые понять невозможно. Если вы спросите у 10 человек из Мадрида, то они точно скажут вам, что это пенальти. Но эй, мы уже знаем...

Я думаю, что это пенальти. Арбитр и команда судей на ВАР решили иначе. Я уважаю это. Быть судьей не так легко. Если вы спросите у меня, то это пенальти", – приводит слова c пресс-конференции Кумана перед матчем с Вальядолидом Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Эйбар — Реал Мадрид (1:3).