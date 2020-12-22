Испания

Нападающий мадридского Реала внес внушительный вклад в завоевание чемпионского титула его командой.

Французский форвард мадридского Реала получил награду Альфредо ди Стефано, которой удостаиваются футболисты, ставшие лучшими в минувшем сезоне испанской Ла Лиги. Организацией данной премии занимается локальное издание Marca.

Карим стал первым футболистом, который получил данную награду, спустя период гегемонии Лионеля Месси и Криштиану Роналду, перед которыми подобным достижением отмечался другой нападающий мадридского Реала — Рауль.

В прошлом сезона на счету Бензема оказались 21 точный удар в национальном первенстве.



"Эта награда очень много значит для меня, — сказал футболист в своем интервью после получения приза, — Я горжусь и очень счастлив ее получить. Это награда за работу, которую я проделал в этом клубе с 2009 года. Я играю в Реале много лет и всегда стараюсь помочь команде".

Своих предшественников в данном звании Карим также не забыл упомянуть: "Эти двое — нечто другое. Они выиграли множество индивидуальных наград, и я горжусь тем, что сумел прийти на их место".

"Я прилагаю усилия на каждой тренировке, всегда думаю о следующей игре. Моя идея — каждый день показывать, что я могу играть за этот клуб, за клуб, который всегда был лучшим в мире", — подытожил француз.

Напомним, что в недавнем времени француз также сумел подвинуть Роберто Карлоса во звании иностранного игрока с наибольшим количеством матчей за "сливочных", достигнув отметки в 529 матчей.

Следующая игра с возможным участием Карима Бензема состоится в среду, 23 декабря, когда мадридский Реал будет на своем поле принимать Гранаду.