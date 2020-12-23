Испания

Экс-капитан "блауграны" считает, что аргентинец получит статус лучшего футболиста всех времен.

Бывший защитник Барселоны Карлес Пуйоль выразил мнение, что форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси войдет в историю как величайший футболист.

"Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что у Месси будет такой же статус – лучшего футболиста всех времен.

В отношении Джордана тоже ведется обсуждение, является ли он лучшим в истории. Есть разные мнения, иногда сложно быть объективным. Болельщику Реала сложно признать, что Месси лучший.

Нам повезло, что у нас есть Месси, но даже если убрать мои чувства как болельщика Барселоны, есть статистика, она не выдумана, и цифры показывают, что Месси лучший", – цитирует Пуйоль Goal.

Напомним, что в августе 2020-го года Пуйоль поддержал решение Месси покинуть Барселону.