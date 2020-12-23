Испания

Игрок был вынужден покинуть поле.

В рамках поединка 15-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле принимает Гранаду.

На 38-й минуте поединка главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан был вынужден заменить вингера команды Родриго. Бразилец получил растяжение и покинул поле на носилках. Вместо него на поле появился Марко Асенсио.

На 78-ю минуту поединка Реал побеждает своего оппонента со счетом 1:0, а гол на 57-й минуте забил полузащитник Каземиро.

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