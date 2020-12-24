Завершился поединок 15-го тура чемпионата Испании.
Алавес - Эйбар
24 декабря 2020, 00:56
В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги Алавес в домашнем матче обыграл Эйбар (2:1).
Гостей вперед вывел гол Леона на четвертой минуте. Однако Алавес уже в первом тайме сумел перевернуть исход матча, благодаря голам Мендеса и Дейверсона.
Алавес - Эйбар 2:1
Голы: Мендес, 41, Дейверсон, 45+2 — Леон, 4
Алавес: Пачеко, Дуарте, Лежен, Лагуардиа, Химо Наварро, Пина, Батталья (Ману Гарсия, 73), Мендес (Агиррегабириа, 73), Риоха (Марин, 89), Дейверсон, Хоселу.
Эйбар: Дмитрович, Арбилья, Бургос (Кике Гонсалес, 84), Бигас, Посо, Экспосито (Миота, 77), Инуи (Ресио, 60), Альварес (Диоп, 46), Леон (Родригес, 46), Хиль, Кике Гарсия.
Предупреждения: Мендес, Батталья, Пина, Хиль, Миота, Лагуардиа.