Испания

Испанцы считают, что Английская ассоциация футбола руководствовалась собственными интересами, наказывая защитника.

Атлетико не собирается мириться с 10-недельной дисквалификацией своего защитника Кирана Триппье, которую на него наложила Ассоциация футбола Англии — сообщает Marca.

Пока лидеры чемпионата Испании не предпринимают никаких действий, ожидая официального разъяснения всех нюансов наказания, решение по которому было принято 23 декабря. Однако уже известно, с чем не согласен испанский клуб.

Атлетико, планируя подавать апелляцию в ФИФА, а если понадобится — то в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, уже озвучил свою будущую аргументацию.

Наказание Триппьера вынесено за то, что он сделал ставку на свой переход в Атлетико, когда еще не был игроком "кольчонерос", однако эта дисквалификация больнее всего бьет именно по клубу, поскольку его ключевой игрок вынужден будет пропустить 13 матчей.

Также Атлетико непонятно, на каком основании выбран именно такой срок — 10 недель. Изучив международный календарь, можно заметить, что дисквалификация защитника сборной Англии закончится незадолго до мартовских матчей национальной команды, то есть Киран сможет в ее составе готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 против Сан-Марино (25 марта), Албании (28 марта) и Польши (31 марта). Поэтому испанцы уверены, что англичане выбирали именно такое наказание, чтобы это никоим образом не коснулось их интересов, но максимально задело других.

Шансы на успех у Атлетико в деле отмены дисквалификации минимальны, однако что касается срока, то здесь "матрасники" могут надеяться на смягчение.

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