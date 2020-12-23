Испания

Футболист пропустит длительный срок.

Защитник сборной Англии и мадридского Атлетико Киран Триппьер дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за нарушение правил ставок на спортивные события. Об этом сообщает ВВС.

Ассоциация выдвинула обвинения в адрес игрока еще в мае 2020 года. Вероятнее всего дело связано со ставками в связи с его переходом из Тоттенхэма в Атлетико за 21,7 млн фунтов.

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Так защитник пропустит 10 недель из-за инцидента и будет вынужден заплатить 70 тысяч фунтов штрафа. Это наказание будет распространено на все футбольные турниры.

Если Триппьер останется в Атлетико, то не примет участие в 12 играх клуба, в том числе и против Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне англичанин провел за "матрасников" 21 матч во всех турнирах, в которых не отличался голами.

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