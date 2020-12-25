Испания

Футболист может вскоре переехать в Испанию.

Руководство Атлетико рассматривает вариант с приглашением в команду полузащитника Милана Хакана Чалханоглу, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридцы намерены заключить с турецким футболистом предварительное соглашение о трансфере будущим летом, когда у игрока заканчивается срок действия контракта.

Отметается, что Атлетико предстоит выдержать конкуренцию со стороны другие европейских грандов, например, Манчестер Юнайтед. "Матрасники" готовы платить игроку 3,5 миллиона евро в год.

Ранее свое мнение об игре Чалханоглу высказал главный тренер Милана Стефано Пьоли.