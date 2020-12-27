Испания

Хорват может задержаться в мадридской команде.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич в ближайшее время может продлить действующий контракт с клубом, утверждает Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны положительно смотрят на продление сделки как минимум на год, но соглашение пока не подписано.

В текущем сезоне хорватский футболист провел 20 поединков во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Отметим, что текущий контракт Луки Модрича с Реалом завершается в июне 2021 года.