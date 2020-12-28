Испания

Аргентинский футболист дал очередное интервью о своей судьбе в каталонском клубе.

Аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси недавно получил от клуба право на продление своих рождественских каникул, которые он проводит вместе с семьей на родине. Этим воспользовались журналисты испанской телекомпании La Sexta, расспросив игрока относительно его планов на ближайшее будущее и отношениях между футболистами внутри "блаугранас".

"Я не знаю, уйду я или нет, — ответил Месси на вопрос журналиста о возможных переговорах с другими клубами во время ближайшего трансферного окна, — Если я все же покину клуб, я бы хотел, чтобы это произошло на высокой ноте. Мне нравится Барселона, город… Я бы определенно хотел продолжать здесь жить и после завершения карьеры. Важно понимать, что Барселона как клуб намного важнее, чем любой ее игрок. В том числе, и меня".

Не так давно бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар выразил желание воссоединиться с Месси в составе каталонского клуба, однако Лионель крайне осторожно высказался по этому поводу: "Подписывать новых футболистов нашей команде будет крайне затруднительно в финансовом плане. Тем более, это касается возможного перехода Неймара, который имеет высокую стоимость на трансферном рынке".

Когда журналист задал аргентинцу вопрос о возможном продолжении карьеры в другом клубе, то Месси даже сумел назвать чемпионат, в котором хотел бы принять участие: " Я всегда мечтал сыграть в другой лиге, в Соединенных Штатах. Может быть, это случится когда-то, но не обязательно в ближайшем будущем. Сегодня меня интересуют только ближайшие шесть месяцев в Барселоне".

Футболист также затронул трансферную политику команды с точки зрения ухода Луиса Суареса в Атлетико в качестве свободного агента: "То, что они сделали, показалось мне безумием. Сам способ прекращения с ним отношений был совершенно непонятным. Он ушел бесплатно, но его подобрал наш прямой конкурент. Это точно не успех для Барселоны".

Относительно атмосферы в раздевалке команды, Лионель выразил полное доверие главному тренеру Рональду Куману: "Он работает в крайне непростых условиях, успевая подготавливать молодых футболистов, и при этом давая результат", а также заверил, что у него нет проблем в отношениях с французским форвардом Антуаном Гризманном: "С ним совершенно нет проблем, мы часто проводил свободное время вместе".

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