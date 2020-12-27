Испания

Лидер атак каталонской Барселоны не сыграет в последнем матче в уходящем году.

Как сообщает ресурс ESPN, нападающему каталонской Барселоны Лионелю Месси клубом был предоставлен дополнительный отдых на фоне установленного рекорда по количеству голов в составе одной команды, а также рождественских праздников, на время которых игрок отправился к себе на родину, в Аргентину.

Таким образом, футболист пропустит домашний поединок своей команды в рамках 16-го тура против Эйбара, однако вернется к тренировочному процессу уже на следующий день.

Предстоящий матч станет уже третьим в декабре 2020 года, в котором звездный аргентинец не будет принимать участие.

Источник также указывает на то, что данный период отдыха может быть использован футболистом для проведения переговоров о трансфере с другими клубами. Кроме того, ESPN подчеркивает тот факт, что Месси выдерживает паузу в диалоге с клубом относительно возможного продления контракта, так как ждет результатов президентских выборов, которые состоятся 24 января 2021 года.

Напомним, что немногим ранее Сантос попытался оспорить достижение Месси по числу забитых мячей за один клуб.

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