Испания

Менеджер отреагировал на слухи вокруг игрока.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что Маурисио Почеттино хочет видеть Лионеля Месси в ПСЖ.

"Я не знаю, правдива ли информация насчет Почеттино и ПСЖ. Если Месси решит свое будущее, это не будет зависеть от тренера.

Я не видел само интервью по телевизору, но я увидел его в прессе. Я думаю, Лео идеально подходит для интервью, как и любой другой игрок, чтобы узнать его мнение.

Сейчас я спокоен и не могу быть спокойнее, ведь он сказал, что решит вопрос своего будущего по окончании сезона. Я не могу на это повлиять, мы можем лишь показывать лучшую игру в каждом матче. И потом посмотрим, что произойдет", — сказал Куман Mundo Deportivo.

Ранее аргентинский футболист заявил, что пока что не принял решение, оставаться в команде или уйти.