Испания

Испанский хавбек вскоре может покинуть мадридский Реал.

Полузащитник Иско в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку и покинуть мадридский Реал.

Как сообщил агент футболиста Аларкон, его 28-летний клиент не против перебраться в клуб из другого европейского чемпионата.

"Прямо сейчас у нас нет предложений, но Иско хотел бы попробовать себя в другом чемпионате. Несмотря на это, остаться в Мадриде — не является какой-то проблемой", — заявил Аларкон в комментарии El Larguero.

Ранее появлялась информация, что Интер и Реал готовят обмен Эриксена на Иско. Также сообщалось об интересе к испанскому хавбеку со стороны лондонского Арсенала.