Испания

Менеджер высказался об уходе игрока.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал досрочное расторжение контракта нападающего Диего Косты.

"Я очень благодарен ему, как и всем игрокам, которые отдали все свои силы ради успеха команды. Диего был именно таким. И я говорю не только о спортивной, но и человеческой составляющей.

Мы не виделись несколько дней, потому что Диего не приезжал на базу, пока вел переговоры. Самое прекрасное — то, что мы с радостью обнимемся при новой встрече и сможем вместе вспоминать былые годы", — цитирует Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что испанский футболист может вернуться в Англию, так как в его услугах заинтересован Арсенал.