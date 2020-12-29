Менеджер высказался об уходе игрока.
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29 декабря 2020, 19:39
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал досрочное расторжение контракта нападающего Диего Косты.
"Я очень благодарен ему, как и всем игрокам, которые отдали все свои силы ради успеха команды. Диего был именно таким. И я говорю не только о спортивной, но и человеческой составляющей.
Мы не виделись несколько дней, потому что Диего не приезжал на базу, пока вел переговоры. Самое прекрасное — то, что мы с радостью обнимемся при новой встрече и сможем вместе вспоминать былые годы", — цитирует Симеоне Marca.
Ранее сообщалось, что испанский футболист может вернуться в Англию, так как в его услугах заинтересован Арсенал.