Испания

Бразилец вынужденно покинул поле в конце матча.

В поединке 16-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле не сумела обыграть Эйбар — матч закончился ничьей (1:1).

Примечательно, что полузащитник каталонцев Филиппе Коутиньо, который вышел на замену на 66-й минуте, был вынужден покинуть поле на 90-й из-за травмы колена.

Отметим, что Барселоне пришлось доигрывать поединок вдесятером, так как доступных замен уже у Рональда Кумана не было.

Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продать бразильского футболиста, но не могут найти ему покупателя.

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