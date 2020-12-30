Завершился поединок чемпионата Испании.
Кадис - Вальядолид, getty images
30 декабря 2020, 00:57
Кадис в поединке шестнадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Вальядолид — матч закончился ничьей.
Команды так и не смогли отметиться забитыми голами за девяносто минут игрового времени.
Кадис — Вальядолид 0:0
Кадис: Ледесма — Карселен, Кала, Маркос Мауро, Фали Хименес — Йонссон (Бодижер, 84), Алехо (Алекс Фернандес, 46) — Переа (Искьердо, 61), Эспино — Негредо (Малбашич, 84), Лосано (Хименес, 60).
Вальядолид: Масип — Эль-Ямик, Бруно Гонсалес, Рауль Карнеро — Орельяна (Жота, 69), Эрвиас, Алькарас, Меса (Сан-Эметерио, 79), Плано (Кике Перес, 79) — Гвардиола, Вейсман (Тони Вилья, 69)
Предупреждения: Фали, Алехо, Лосано — Меса, Эль-Ямик