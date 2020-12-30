Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Барселона — Эйбар, Getty Images
30 декабря 2020, 08:18
Барселона потеряла очки в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги, сыграв на своем поле вничью с Эйбаром.
Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме, авторами которых стали вингер "сине-гранатовых" Усман Дембеле и форвард гостей Кике.
Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Эйбар:
Барселона — Эйбар 1:1
Голы: Дембеле, 67 — Кике, 57
Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле (Бускетс, 82) — Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутиньо, 66), де Йонг, Фирпо — Гризманн (Тринкан, 66), Педри (Пуч, 89), Брэйтвуэйт.
Эйбар: Дмитрович — Рафа, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Посо — Инуи, Альварес, Экспозито, Диоп (Куберо, 90+3), Кондзер (Ресио, 81 — Кике (Муто, 73)
Предупреждения: Альварес