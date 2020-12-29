Испания

Каталонцы в очередной раз потеряли очки.

В поединке 16-го тура испанской Примеры Барселона на своем поле сыграла вничью с Эйбаром.

Отметим, что в поединке не принял участие лидер каталонцев Лионель Месси. Одно очко не позволило Барсе подняться в турнирной таблице — команда остается на шестом месте. Эйбар, в свою очередь, поднялся на три позиции, заняв 14-е место.

Барселона — Эйбар 1:1

Голы: Дембеле, 67 — Кике, 57

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле (Бускетс, 82) — Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутиньо, 66), де Йонг, Фирпо — Гризманн (Тринкан, 66), Педри (Пуч, 89), Брэйтвуэйт.

Эйбар: Дмитрович — Рафа, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Посо — Инуи, Альварес, Экспозито, Диоп (Куберо, 90+3), Кондзер (Ресио, 81 — Кике (Муто, 73)

Предупреждения: Альварес