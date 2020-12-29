Каталонцы в очередной раз потеряли очки.
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29 декабря 2020, 22:15
В поединке 16-го тура испанской Примеры Барселона на своем поле сыграла вничью с Эйбаром.
Отметим, что в поединке не принял участие лидер каталонцев Лионель Месси. Одно очко не позволило Барсе подняться в турнирной таблице — команда остается на шестом месте. Эйбар, в свою очередь, поднялся на три позиции, заняв 14-е место.
Барселона — Эйбар 1:1
Голы: Дембеле, 67 — Кике, 57
Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле (Бускетс, 82) — Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутиньо, 66), де Йонг, Фирпо — Гризманн (Тринкан, 66), Педри (Пуч, 89), Брэйтвуэйт.
Эйбар: Дмитрович — Рафа, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Посо — Инуи, Альварес, Экспозито, Диоп (Куберо, 90+3), Кондзер (Ресио, 81 — Кике (Муто, 73)
Предупреждения: Альварес